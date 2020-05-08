Власти Москвы сообщили о попытках заразившихся получить пропуска
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Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что зараженные коронавирусом москвичи пытаются оформить пропуска для выхода из дома. Об этом сообщает ТАСС.
Лысенко предупредил, что столичные власти аннулируют и продолжат аннулировать подобные пропуска.
«Если граждане получили постановление санитарного врача, подписали согласие, что находятся дома на карантине, то им нужно не выходить на улицу и не разносить эту болезнь», — отметил он.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции и система цифровых пропусков продлены в Москве до 31 мая.
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