Власти Москвы сообщили о попытках заразившихся получить пропуска

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Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что зараженные коронавирусом москвичи пытаются оформить пропуска для выхода из дома. Об этом сообщает ТАСС.

Лысенко предупредил, что столичные власти аннулируют и продолжат аннулировать подобные пропуска.

«Если граждане получили постановление санитарного врача, подписали согласие, что находятся дома на карантине, то им нужно не выходить на улицу и не разносить эту болезнь», — отметил он.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции и система цифровых пропусков продлены в Москве до 31 мая.

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