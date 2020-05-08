ЕК рекомендует странам ЕС продлить запрет на поездки внутри Шенгена до 15 июня

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Еврокомиссия заявила о необходимости продления запрета на поездки внутри стран, которые входят в Шенгенскую зону. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в ЕК считают, что странам стоит и дальше продолжать соблюдать режим закрытых внутренних границ.

Согласно рекомендации, продлить запрет стоит до 15 июня.

«Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на необязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня», — говорится в распространенном заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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