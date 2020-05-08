Александровский сад продезинфицировали перед приездом Путина 9 мая

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Специалисты провели дезинфекцию на территории Александровского сада, куда 9 мая приедет президент России Владимир Путин для возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова отметила, что растворы, которые применялись для дезинфекции, были одобрены Роспотребнадзором.

Она уточнила, что применяемые для обработки средства являются безопасными для растений.

Кроме того, Крылова уточнила, что дезинфекция была проведена как на территории сада, так и внутри Кремля.

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