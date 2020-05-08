Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

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Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью. Об этом сообщает ТАСС.

Так, он ответил на обвинение журналистки Ирины Шихман, по словам которой, Мясников запросил 88 тыс. рублей за онлайн-комментарий о коронавирусе.

«Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью. Не брал никаких денег», — сказал доктор.

Мясников отметил, что не понимает, с кем именно общалась Шихман и ее коллеги. Он рассказал о своем помощнике, который работает дистанционно и помогает отвечать на вопросы.

«Если он что-то говорил, то он абсолютно не уполномочен», — сказал врач.

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