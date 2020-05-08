Посол РФ в Белоруссии представит Россию на параде Победы в Минске

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев представит Россию на параде Победы в Минске 9 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

«Проведение парада Победы в Минске 9 мая — это суверенное право белорусской стороны, которое мы уважаем», — отметил Руденко.

Позже Мезенцев подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях, сказав, что «очень благодарен» за право представлять Россию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад Победы в Минске 9 мая состоится, несмотря на пандемию коронавируса, поскольку 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны — «эмоциональная и глубоко идеологическая вещь».

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