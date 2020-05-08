Основателя проекта «Омбудсмен полиции» арестовали на два месяца
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Тверской суд Москвы вынес решение в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который обвинялся в вымогательстве. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат Воронцова Сергей Бадамшин.
Он отметил, что в отношении его подзащитного избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Воронцова на два месяца, до 6 июля», — написал Бадамшин.
Ранее стало известно, что Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве у экс-полицейского 300 тысяч рублей.
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