Пенсинерам будут бесплатно раздавать маски в московском метро с 12 мая

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Бесплатные одноразовые маски и перчатки смогут получить с 12 мая в московском метро многодетные семьи, маломобильные пассажиры и пенсионеры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы департамента транспорта Москвы.

«Мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры — с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми», — говорится в сообщении.

Организовывать работу по раздаче средств индивидуальной защиты будет московский Центр обеспечения мобильности пассажиров.

Ранее стало известно, что с 12 мая все москвичи будут обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах. Сеть продажи средств индивидуальной защиты будет расширена. Теперь их можно будет купить не только в магазинах и аптеках, но и на станциях метро.

Штраф за появление в общественном транспорте без маски и перчаток составит 5 тыс. рублей.

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