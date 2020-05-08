Пенсинерам будут бесплатно раздавать маски в московском метро с 12 мая
Бесплатные одноразовые маски и перчатки смогут получить с 12 мая в московском метро многодетные семьи, маломобильные пассажиры и пенсионеры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы департамента транспорта Москвы.
«Мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры — с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми», — говорится в сообщении.
Организовывать работу по раздаче средств индивидуальной защиты будет московский Центр обеспечения мобильности пассажиров.
Ранее стало известно, что с 12 мая все москвичи будут обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах. Сеть продажи средств индивидуальной защиты будет расширена. Теперь их можно будет купить не только в магазинах и аптеках, но и на станциях метро.
Штраф за появление в общественном транспорте без маски и перчаток составит 5 тыс. рублей.
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