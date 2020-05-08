Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Попова предполагает, что в ближайшее время вирус будет продолжать циркулировать по стране, поэтому необходимо приспособиться к новым условиям существования.
«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — сказала она.
Глава ведомства рассказала, что сейчас в разработке находятся методические рекомендации по работе различных отраслей в текущей эпидемиологической обстановке.
В России на данный момент зарегистрировано 187,8 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26, тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.
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