Глава Минстроя Якушев выписан из стационара для лечения COVID-19 дома

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Глава Минстроя России Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы и продолжит лечение от инфекции на дому, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома», — сообщили в пресс-службе.

Глава министерства также выразил благодарность медицинскому персоналу ГКБ №52, где он проходил лечение. Когда Владимир Якушев сможет вернуться к работе в обычном режиме, пока не известно.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских клиник 1 мая. Вместе с ним заразился его заместитель Дмитрий Волков.

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