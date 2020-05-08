Глава Минстроя Якушев выписан из стационара для лечения COVID-19 дома
Глава Минстроя России Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы и продолжит лечение от инфекции на дому, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
«Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома», — сообщили в пресс-службе.
Глава министерства также выразил благодарность медицинскому персоналу ГКБ №52, где он проходил лечение. Когда Владимир Якушев сможет вернуться к работе в обычном режиме, пока не известно.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских клиник 1 мая. Вместе с ним заразился его заместитель Дмитрий Волков.
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