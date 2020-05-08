В Испании кот заразился коронавирусом

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В Испании выявлен первый кот, зараженный коронавирусом, пишет газета El Pais со ссылкой на данные Центра по исследованию здоровья животных.

Сообщается, что четырехлетний Негрито жил в семье, где многие заразились коронавирусом. Хозяева показали кота ветеринару, когда у животного поднялась температура, а также возникли проблемы с дыханием и сердцем. В итоге врач усыпил Негрито и отправил его тело на исследование.

Эксперты обнаружили следы коронавируса в носу и лимфатической железе, расположенной рядом с кишечником. Тем не менее, согласно итоговому заключению, кот скончался из-за других заболеваний, предположительно врожденного порока сердца.

«Это только объясняет, что кошки ... могут стать косвенными жертвами пандемии, но вероятность того, что они могут заразить людей, очень мала», — приводятся слова директора центра по исследованию здоровья животных Наталии Махо.

По имеющимся данным, Негрито стал шестой кошкой в мире с подтвержденным коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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