Дроздов рассказал, как режим самоизоляции осчастливил домашних животных

Самоизоляция людей пошла на пользу домашним животным. Об этом «Газете.Ru» рассказал зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

Питомцы рады тому, что стали получать больше человеческого внимания, уверен специалист.

«Собака так любит своего хозяина, что когда он уходит, она просто несчастна. Она ведь не знает, когда хозяин вернется и вернется ли он вообще. Поэтому сейчас, когда все дома, собаки счастливы. Кошки, а также другие питомцы просто довольны, потому что их всегда и вовремя покормят. Птицы, конечно, тоже рады, что хозяин все время с ними. Особенно довольны попугаи, которые вообще любят общаться с человеком», — пояснил Дроздов.

Ранее в Москве запустили доставку животных на дом. Волонтеры из приюта публикуют информацию о каждом животном, затем они созваниваются с желающими и проводят отбор кандидатов.