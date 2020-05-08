Жители Подмосковья смогут купить маски и перчатки в киосках и на автостанциях
Жители Подмосковья с 12 мая смогут купить маски, респираторы и перчатки в киосках, на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах, пишет региональный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«С 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о продлении самоизоляции до 31 мая и введении «масочного режима» с 12 мая.
В Подмосковье коронавирусом заразились 17 тысяч, скончались 156 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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