Вывозной рейс с россиянами из Израиля прибыл в Екатеринбург

Вывозной рейс с 49 россиянами прибыл из Израиля в Екатеринбург в пятницу, 8 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Отмечается, что 23 из 49 пассажиров — жители Свердловской области, остальные — Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Иркутской области и Алтайского края.

В четверг, 7 мая, российский самолет с гражданами РФ на борту прилетел из Тель-Авива в Ростов-на-Дону.

Ранее Росавиация сформировала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая.

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