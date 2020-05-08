Вирусологи представили возможные сценарии пика COVID-19 в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/723/13072723/2020-05-04T220732Z_1588848181_RC2YHG907D4L_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLITICS-TRUST-pic905-895x505-1683.jpg">

Вирусологи высказались по поводу возможных сценариев развития пика коронавируса в России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что в стране может не произойти как такового выраженного пика пандемии. Он объяснил это тем, что число выявленных зараженных растет лишь из-за увеличения числа проводимых тестов. Количество же находящихся на стационарном лечении инфицированных стало меньше в сравнении с другими периодами.

А ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал, что избежать взрывного роста числа зараженных удалось благодаря принятым мерам. Однако он добавил, что нельзя спрогнозировать, как они подействуют в период пика и плато.

Чепурнов также выразил надежду на то, что количество ежедневно вылечившихся людей превысит число заболевающих уже в конце мая — начале июня.

Согласно последним данным, в России выявлено 177 160 случаев заражения CОVID-19. При этом 23 803 человек выздоровели, 1 625 скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусологи оценили риск заражения COVID-19 дома

— Названы особенности борьбы с COVID-19 в России