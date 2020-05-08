Посол России в США призвал освободить россиян из американских тюрем
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США освободить россиян, находящихся в американских тюрьмах, на фоне пандемии коронавируса нового типа. Тест открытого письма Антонова к Госдепартаменту, министерству юстиции США и Федеральному бюро тюрем опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.
В своем обращении дипломат обращает внимание на стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом в тюрьмах США. Многие заключенные болеют, при этом практически не получают медицинской помощи, наблюдается нехватка защитных средств, указано в письме.
При этом Антонов отмечает, что США требуют освобождения своих граждан, которые находятся в тюрьмах в других государствах.
Посол призывает власти Соединенных Штатов «проявить милосердие и добрую волю» и освободить россиян, жизнь и здоровье которых находятся под угрозой из-за распространения коронавируса.
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