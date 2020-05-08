Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте управления МВД России по Москве.
По версии следствия, Воронцов требовал у полицейского крупную сумму за нераспространение личных фотографий, который в последствии были опубликованы, говорится в сообщении.
В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, ему предъявлено обвинение, указано в сообщении. Отмечается, что следствие намерено просить о заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения.
Ранее стало известно, что Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве у экс-полицейского 300 тысяч рублей.
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