Власти Санкт-Петербурга введут масочный режим

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что в городе введут масочный режим.

Граждане будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Нововведение станет обратной стороной первых шагов по выходу из самоизоляции, которые вскоре будут анонсированы, пояснил Елин.

Он подчеркнул, что за соблюдением данного правила будут строго следить.

Приобрести средства индивидуальной защиты жители города теперь смогут в вестибюлях метрополитена, где установят вендинговые автоматы.

Ранее масочный режим ввел мэр Москвы Сергей Собянин.

В России на данный момент зарегистрировано 177,1 тыс. случаев коронавируса, 23,8 тыс. вылечились, 1,6 тыс. умерли.

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