В Москве от коронавируса скончался еще 51 пациент
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Жертвами коронавируса нового типа COVID-19 в Москве стал еще 51 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Так, общее число летальных исходов в столице увеличилось до 956.
Всем скончавшимся ранее был поставлен диагноз пневмония. Они также получили положительный результат анализов на коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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