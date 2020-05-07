Экс-председатель «Инкредбанка» Олег Власов арестован в рамках уголовного дела в Москве

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В Москве правоохранительные органы провели задержание экс-председателя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» (Индустриальный кредит) Олега Власова. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной задержания стало уголовное дело об организации преступного сообщества.

Кроме того, Власова подозревают в выводе свыше 500 млрд руб. из России через молдавский банк.

Тверской суд Москвы принял решение об аресте предпринимателя сроком на два месяца.