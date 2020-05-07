Жертвами COVID в Британии стали свыше 30,6 тысяч человек

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В Британии жертвами нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали 539 пациентов. Об этом сообщает Sky News.

Общее число летальных исходов в стране возросло до 30 615 умерших.

Также положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 5 614 граждан. Всего за время пандемии было выявлено 206 715 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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