Жертвами COVID в Британии стали свыше 30,6 тысяч человек
В Британии жертвами нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали 539 пациентов. Об этом сообщает Sky News.
Общее число летальных исходов в стране возросло до 30 615 умерших.
Также положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 5 614 граждан. Всего за время пандемии было выявлено 206 715 случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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