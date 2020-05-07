Женщина попала в реанимацию после обрушения балкона в Воронеже

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Женщина попала в реанимацию после обрушения балкона в одном из жилых домов Воронежа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление городского управления по делам ГО и ЧС.

«Пострадала женщина, ее госпитализировали», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дом, где обрушился балкон, предоставляет собой трехэтажное здание послевоенной постройки. Причины происшествия устанавливаются.

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