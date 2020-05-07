Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей

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Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА «Новости».

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, в сети распространился ролик, в котором утверждается, что коронавирус создали в лаборатории как биологическое оружие с целью уничтожить людей. Главной задачей «создателей вируса», как говорится в опубликованном видео, является изменение «глобального миропорядка» отдельными государствами.

Прокуратура обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать данный видеоматериал на всех платформах в сети.

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