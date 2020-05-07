Собянин: реальное количество заболевших в Москве — около 300 тысяч человек
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заболевших коронавирусом в российской столице может достигать 300 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».
«Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что задача властей на данном этапе — максимально быстро выявить всех носителей вируса.
По официальным данным, в столице коронавирусом заразились 85 973 человека, 905 человек погибли, 9 227 излечились.
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