Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/497/10488497/0C3368A1-EDBE-4050-922B-E5B3719D8858_mw1024_mh1024_s-pic905-895x505-60969.jpg">

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что несколько российских сенаторов уже переболели коронавирусом в легкой форме, им не потребовалась госпитализация, сообщает РИА «Новости».

«Пара-тройка сенаторов переболела коронавирусом в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, они были на самоизоляции», — сказал он, не указав имен заразившихся.

По его словам, все заболевшие сенаторы вскоре должны выздороветь и принять участие в заседании Совфеда 20 мая.

Он добавил, что в крови инфицированных в настоящее время обнаружены антитела к COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За сутки в России выявлено 11231 случай COVID-19

— В Москве за сутки выписали пациентов с COVID-19 больше, чем госпитализировали