Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом
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Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что несколько российских сенаторов уже переболели коронавирусом в легкой форме, им не потребовалась госпитализация, сообщает РИА «Новости».
«Пара-тройка сенаторов переболела коронавирусом в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, они были на самоизоляции», — сказал он, не указав имен заразившихся.
По его словам, все заболевшие сенаторы вскоре должны выздороветь и принять участие в заседании Совфеда 20 мая.
Он добавил, что в крови инфицированных в настоящее время обнаружены антитела к COVID-19.
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