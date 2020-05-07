В Москве за сутки выписали пациентов с COVID-19 больше, чем госпитализировали
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве находится на стабильном уровне, сообщает «Интерфакс».
«Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история. Тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению», — сказал Собянин.
Он добавил, что ослабление режима самоизоляции и открытие ряда производств в городе может привести к одновременному росту и заболеваемости, и госпитализации.
Режим самоизоляции в Москве действует до 11 мая. В настоящее время в столице коронавирусом заразились 85 973 человека, 905 человек погибли, 9 227 излечились.
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