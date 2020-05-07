В Москве за сутки выписали пациентов с COVID-19 больше, чем госпитализировали

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/13071931/RIAN_6233198.HR-pic905-895x505-4032.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве находится на стабильном уровне, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история. Тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению», — сказал Собянин.

Он добавил, что ослабление режима самоизоляции и открытие ряда производств в городе может привести к одновременному росту и заболеваемости, и госпитализации.

Режим самоизоляции в Москве действует до 11 мая. В настоящее время в столице коронавирусом заразились 85 973 человека, 905 человек погибли, 9 227 излечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Крыму от коронавируса скончался первый пациент

— За сутки в России выявлено 11231 случай COVID-19

— В Подмосковье от коронавируса с начала пандемии вылечились более 650 человек