В Крыму от коронавируса скончался первый пациент

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории республики от коронавируса скончалась 70-летняя женщина. Это первая смерть от COVID-19 в регионе, сообщает ТАСС.

«Первый случай, который был официально подтвержден», — сказал Аксенов на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией.

По информации региональных властей, женщина поступила в одну из инфекционных больниц 30 апреля и умерла 5 мая. У нее было большое количество сопутствующих заболеваний, в том числе сахарный диабет и ожирение.

В настоящее время в Крыму зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусом, вылечился 41 человек.

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