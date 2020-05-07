Красноярского экс-депутата Быкова задержали за организацию двойного убийства

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Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан за организацию двойного убийства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Уточняется, что речь идет об убийстве, которое было совершено в 1994 году.

До этого стало известно, что Быкова задержали сотрудники МВД и ФСБ по подозрению в организации заказных убийств прошлых лет.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

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