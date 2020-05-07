Создатель проекта «Омбудсмен полиции» задержан по подозрению в вымогательстве

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Создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД Москвы.

Его подозревают в вымогательстве у экс-полицейского 300 тыс. рублей.

Воронцов является администратором групп в социальных сетях и мессенджерах.

«Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», — заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.