Полиция завела уголовное дело из-за гибели монастырских собак под Тулой

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Полиция Тульской области возбудила уголовное дело из-за убийства шести собак, после того как настоятель Свято-Казанского монастыря распорядился вывезти несколько десятков животных из живого уголка при обители в лес, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы регионального УМВД.

«Уголовное дело возбуждено по статье 245 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными)», — сказал собеседник агентства.

Ранее волонтеры Тульской области рассказали СМИ, что настоятель монастыря Андрей Демин приказал вывезти в лес из живого уголка, за которым ранее ухаживала игуменья Евфросиния, около 60 собак, несмотря на предложение активистов забрать их к себе. Полиции настоятель заявил, что «случилось чудо, и собаки улетели». Он также сообщил правоохранителям, что животные отправлены в приюты и пристроены «в хорошие руки».

Позже волонтеры обнаружили часть питомцев в 30-40 километрах от монастыря. Из 60 собак активисты нашли только 25.

По информации волонтеров, к настоятельнице игуменье Евфросинии, которая основала в обители живой уголок и ухаживала за ним более 10 лет, сейчас никого не пускают под предлогом карантина, а сама она не знает о случившемся.

Ранее СМИ сообщали, что российские деятели культуры призывали РПЦ вмешаться в ситуацию с монастырским приютом. С просьбой обратить внимание на проблему письма направили Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Алексей Серебряков и другие.

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