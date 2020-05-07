Ветеран Отечественной войны вылечилась от коронавируса в Приморье

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В Приморье 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны — победила коронавирусную инфекцию и полностью излечилась от нее. Об этом рассказали в правительстве края.

Как уточнили в пресс-службе, в Приморском крае с начала эпидемии выздоровели после заражения вирусом 130 приморцев. За последние сутки прирост вылечившихся составил 31. Среди тех, кто справился с болезнью, была и ветеран ВОВ.

«Таким образом, уже 18% заболевших COVID-19 в крае с болезнью справились», — уточнили в правительстве.

На сегодняшний день в России выявлено более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, вылечились более 21 тыс. пациентов, а умерли — 1 537.

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