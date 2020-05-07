Звук спускаемой воды в туалете помешал слушаниям в Верховном суде США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/11626087/RTX4K9UO-pic905-895x505-8132.jpg">

Слушания, которые проводил Верховный суд США по телефону, были прерваны смехом присутствующих после того, как во время обсуждения раздался звук спускаемой воды в туалете, пишет The Hill.

«Очень громкий звук воды» прозвучал, когда адвокат Американской ассоциации политических консультантов Роман Мартинес обратился к судьям и отстаивал необходимость отмены закона о запрете автоматических рекламных звонков на сотовые телефоны. После этого процесс заочного слушания по телефону был нарушен.

Издание отмечает, что источник звука, как число людей, находившихся на громкой связи, установить так и не удалось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США преступники угнали фургон для перевозки 8164 килограммов туалетной бумаги

— Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

— Жители Австралии начали воровать туалетную бумагу и мыло из общественных туалетов