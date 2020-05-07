Китай за сутки выявил два ввозных случая коронавируса

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В Китае за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, за последние 24 часа были обнаружены шесть бессимптомных носителей вируса в стране, ыздоровели после заражения еще 46 пациентов. Летальных случаев в Китае не зафиксировали.

Таким образом, всего в с начала эпидемии сообщалось о 82 885 подтвержденных случаях заражения в КНР, вылечились 77 957 человек и 4633 — скончались.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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