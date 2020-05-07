Вильфанд не исключил разгона туч в Москве ради авиапарада 9 мая

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что в Москве могут искусственно разогнать тучи в субботу, 9 мая, ради проведения воздушной части парада Победы, сообщает РИА «Новости».

По его прогнозам, погода 9 мая будет облачной и дождливой. Однако для проведения авиационного парада в комфортной погоде будет приложено максимум усилий.

«Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», — пояснил Вильфанд.

По его словам, решение об воздействии на погоду будет принято вечером 8 мая.

Узнать более подробный прогноз погоды можно на странице погоды.

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