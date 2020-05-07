Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

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В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его данным, необычно жаркая погода для этого времени года ожидается в Уральском федеральном округе и Западной Сибири. В частности, в Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях температура воздуха буде превышать норму на 10°C. Кроме того, в Омской и Томской областях к 10-11 маю днем на улице будет уже +30°C.

Вильфанд отметил, что температурные аномалии будут сохраняться в регионах в течение пяти дней.

Узнать более подробный прогноз погоды можно на странице погоды.

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