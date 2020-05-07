Число летальных случаев от коронавируса в США превысило 73 тысячи

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В США жертвами коронавируса стали уже свыше 73 тысяч человек, гласят данные университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в США число выявленных случаев коронавирусной инфекцией составляет более 1,2 млн человек, выздоровели почти 190 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превышает 3,8 млн.

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