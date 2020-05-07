Канадская полиция ликвидировала открывшего огонь в жилом доме мужчину
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Канадская полиция застрелила мужчину, который открыл огонь в жилом доме в провинции Альберта, сообщает телеканал CBC.
По данным канал, 27-летний мужчина начал стрелять по полицейским, которые приехали на вызов о стрельбе в доме. Известно, что во время их перестрелки пострадала случайная прохожая, ее госпитализировали.
Позднее стрелку удалось скрыться на машине, однако правоохранители догнали его и попытались задержать. Тогда стрельба возобновилась и в результате нее пострадал один сотрудник органов, а сам стрелок был убит.
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