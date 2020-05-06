В Италии зафиксировано рекордное число выздоровевших от COVID-19 пациентов за сутки
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За минувшие сутки в Италии зарегистрировано рекордное число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов. За это время от болезни излечились 8 014 человек.
Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на итальянский Департамент гражданской защиты.
Таким образом, общее число выздоровевших составляет 93 245 человек.
За прошедшие 24 часа выявлено 1 444 новых случая COVID-19. За все время в стране было зафиксировано 214 457 случаев заражения.
Жертвами коронавируса в Италии стали уже 29 684 человека.