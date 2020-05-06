В Курской области ввели «масочный режим»

Власти Курской области внесли изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности, обязав жителей региона с 7 мая носить маски в общественном транспорте и магазинах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице областной администрации во «ВКонтакте».

Уточняется, что жители региона должны носить «средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы)» при посещении магазинов, «мест приобретения услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси».

При этом нарушение режима повышенной готовности будет наказываться штрафами.

Всего в регионе выявлено 1 129 случаев COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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