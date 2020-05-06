Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию

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Вывозной рейс из Шанхая с 127 пассажирами на борту вылетел в Санкт-Петербург и Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минтранса.

Рейс вылетел в 17.27 мск.

Расчетное время прибытия в Санкт Петербург 03.24 мск 7 мая.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров из-за рубежа. Прилет россиян из других стран осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов с ограничением не более 200 человек в сутки.