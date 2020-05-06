Треть россиян после пандемии ожидает увеличения числа вакансий на «удаленке»

По мнению 28% жителей России, после снятия карантинных мер из-за коронавируса на рынке труда появится больше вакансий с удалённой занятостью. Примерно столько же людей считают, что широкое распространение получит дистанционного образование. Такие данные опроса привел Фонд «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, только 11% опрошенных полагают, что число предложений об удаленной работе снизится, а 44% респондентов не увидело причин для подобных изменений на рынке труда, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, 33% жителей России предположили, что дистанционное образование получит в стране более широкое распространение по сравнению с периодом до пандемии. При этом 54% респондентов думают, что популярность этой формы обучения останется на прежнем уровне.

Опрос проводился с 3 по 5 апреля, в нём приняли участие тысяча человек старше 18 лет.