Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

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Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» назвал основные симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь.

Во-первых, это температура выше 38 градусов, которая не понижается после приема жаропонижающих средств. Во-вторых, затрудненность дыхания. В-третьих, обезвоживание, сухость во рту и сопутствующие концентрированная моча и диарея.

Кроме того, как отметил врач, симптомом, при котором стоит вызвать скорую, является спутанность сознания и заторможенность.

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.

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