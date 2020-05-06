Собянин сообщил о росте количества тестирований на COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице за последнее время кратно выросло число тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа.

По его словам, это влияет на увеличение роста числа выявленных больных, но не указывает на рост заболеваемости.

«Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших», — сказал Собянин.

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