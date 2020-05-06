В Москве вылечили 93-летнюю пациентку с коронавирусом

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В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского в Москве вылечили пациентку 93 лет с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, передает РИА «Новости».

Как рассказал заведующий 1-м инфекционным отделением больницы Александр Грицкевич, пациентка поступила в госпиталь 22 апреля в тяжелом состоянии. По его словам, она перенесла перелом шейки бедра, был установлен диагноз COVID-19, двусторонняя вирусная пневмония.

Врач рассказал, что пациентка проявила «незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией».

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