В Москве вылечили 93-летнюю пациентку с коронавирусом
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В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского в Москве вылечили пациентку 93 лет с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий 1-м инфекционным отделением больницы Александр Грицкевич, пациентка поступила в госпиталь 22 апреля в тяжелом состоянии. По его словам, она перенесла перелом шейки бедра, был установлен диагноз COVID-19, двусторонняя вирусная пневмония.
Врач рассказал, что пациентка проявила «незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией».
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