В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев COVID-19
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В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Таким образом, всего в стране выявлено 165 929 заболевших в 85 регионах.
За сутки выздоровели после заражения еще 1462 человека, всего вылечились — 21 327. Число летальных случаев возросло на 86 и составило 1537.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Всего в мире выявлено более 3,7 млн случаев коронавируса, умерли более 258 тыс. человек.
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