Источник: сроки ЕГЭ могут вновь перенести
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса может быть перенесен на средину июля или начало августа из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.
По словам источника, сроки проведения ЕГЭ будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации.
Он добавил, что «начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября».
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить 8 июня, однако это решение может быть скорректировано после 12 мая.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать после майских праздников