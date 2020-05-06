Источник: сроки ЕГЭ могут вновь перенести

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса может быть перенесен на средину июля или начало августа из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

По словам источника, сроки проведения ЕГЭ будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Он добавил, что «начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить 8 июня, однако это решение может быть скорректировано после 12 мая.

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