Нейробиолог объяснил высокую смертность от COVID-19 среди мужчин

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Мужчины почти во всех странах чаще, чем женщины, становятся жертвами коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанского нейробиолога, исследователя группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолара.

По его словам, в среднем в мире по данным на прошлую неделю осложнения и летальные исходы наблюдаются у мужчин примерно в 2,5 раза чаще, чем у женщин.

При этом такое соотношение не зависит от возраста, отметил Редолар.

По его мнению, одним из ключевых факторов такой статистики может быть курение.

У 30% скончавшихся от коронавируса пациентов выявлены сердечно-сосудистые заболевания, которые усугубляет курение, пояснил нейробиолог.

Он утверждает, что есть также данные исследований, которые доказывают, что курение может увеличивать объем энзимов, которые помогают коронавирусу попадать в клетки легких.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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