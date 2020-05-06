В Москве в среду ожидается до +22°С

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В столичном регионе в среду, 6 мая, ожидается облачная погода и +22°С, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, при облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, местами ожидаются грозы.

Температура воздуха прогреется до +19°С...+21°С в Москве и до +17°С...+22°С в Подмосковье.

Юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/с, а при грозе порывы могут достигать 12-15 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба. Относительная влажность будет около 60%.

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