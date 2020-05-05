В Москве от коронавируса скончались еще 50 человек

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В Москве жертвами нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали еще 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония.

Общее число летальных исходов в столице возросло до 866 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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