Жертвами коронавируса во Франции стали свыше 25,5 тысячи человек
Во Франции за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались 330 пациентов. Об этом сообщает L'Express.
Общее число летальных исходов в стране возросло до 25 531.
Так, в больницах было зафиксировано 16 060 смертей, а в социальных и медико-социальных учреждениях — 9 471 летальный исход.
При этом с начала пандемии был госпитализирован 94 191 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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