В ОАЭ горит небоскреб

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Небоскреб в Шардже загорелся, передает Khaleej Times.

На кадрах с места ЧП видно, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.

На месте работают пожарные и медики.