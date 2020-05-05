В ОАЭ горит небоскреб

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Небоскреб в Шардже загорелся, передает Khaleej Times.

На кадрах с места ЧП видно, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.

На месте работают пожарные и медики.